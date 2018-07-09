لجنة تقنين المحتوى الأخلاقي تصدر بيانا حول الحوت الأزرق

نايف السالم(صدى):

أصدرت اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات، اليوم الأثنين، بيان حول الممارسات الإلكترونية الخطيرة؛ في أعقاب وقوع حادثين الفترة الماضية بسبب الألعبا الإلكترونية.

وقالت اللجنة في بيان لها عبرحسابها الرسمي على ” تويتر ” ، إنها تراقب الأثار السلبية الناتجة عن بعض الممارسات الإلكترونية والتي تعرض على إثرها بعض الأطفال إلى الانتحار.

وكشفت أن المصدر وراء ظاهرة انتشار الممارسات الإلكترونية الخطيرة، هي مجموعات مغلقة يتم إنشاؤها عبر منصات مختلفة؛ وكل مجموعة تدار من قبل شخص يقوم بإرسال توجيهات يومية للأعضاء بحيث يتم تنفيذها خلال مدة معينة من الأيام.

وتابعت : ” ترتفع نسبة التحديات تدريجيا حتى تصل إلى إيذاء النفس او الغير ، حيث تستغل غياب أولياء الأمور “.

وأكدت اللجنة أنه في سبيل مواجهة تلك الظواهر السلبية تقوم حاليًا بدراسة الحلول التقنية الممكنة لمساعدة أولياء الأمور في دورهم الرقابي مما يحد من خطر تلك الممارسات.

ولفتت إلى أنها تعد لحملة تثقيفية وتوعوية بشكل عام لتثقيف أولياء الأمور بأحدث الأساليب التوعوية لرفع مستوى الوعي لجميع فئات المجتمع بالاشتراك مع المهات الحكومية ذات العلاقة.

واختتمت : ” أما بالنسبة للألعاب الالكترونية الموجودة في المتاجر المعتمدة والمسموح يبيعها بالمملكة فهي تقع تحت التصنيف العمري للألعاب و المعتمد من قبل الهيئة العامة للإلام المري والمسموع “.