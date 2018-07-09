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شرطة مكة تعثر على طفل مجهول ” لا يتحدث مطلقا “

شرطة مكة تعثر على طفل مجهول ” لا يتحدث مطلقا “
نايف السالم(صدى):

عثرت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة، على طفل يتجول عند الورش الصناعية التي تقع في آخر المعيصم بمكة المكرمة، وسلمته لمركز شرطة المعابدة حتى يتم العثور على ذويه، واتضح أن الطفل لا يستطيع التحدث مُطلقًا.

وقضى الطفل – ذو البشرة السمراء ويرتدي ” تي شيرت ” أصفر و ” شورت ” أبيض – أكثر من يومين لدى مركز الشرطة بمكة، دون التوصل لأُسرته، أو ورود بلاغ عن فقدانه، وذلك وسط رعاية من منسوبي المركز.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 50332 ] نشر منذ 1 ساعة

جزاهم الله خير ..

.. رجال الامن يبذلون قصارى جهدهم من اجل راحة المجتمع ،،

,, قواهم الله ،و بارك الله فيهم وجزاهم عنا خير الجزى .. آمين ,,

[ عدد التعليقات: 658 ] نشر منذ 16 دقيقة

الله يرجعه لاهله سالم معافي يارب

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