سعودية تطلق على ابنتها اسم ” الإمارات “

نايف السالم(صدى):

أطلقت أسرة سعودية تقيم في الإمارات منذ عامين، اسم “إمارات” على مولدتها؛ تعبيراً عن الارتباط العميق بين البلدين.

في موقف ليس بجديد عكس متانة العلاقات بين الإمارات والممكلة، أطلقت مواطنة سعودية اسم الإمارات على مولودتها.

وقالت الأم السعودية المقيمة في الإمارات إنها أطلقت هذا الأسم على ابنتها؛ تعبيرًا عن الارتباط العميق بين البلدين، و احتفاءً بعام زايد، وتكريساً لارتباطها وزوجها بإمارات الخير؛ مشيرة إلى أنها كانت تنوي إطلاق اسم زايد على المولود في حال كان ذكراً.