” الحسين ” يوضح حالات الغش التجاري وكيفية التعامل معها
أوضح المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، اليوم الاثنين، حالات الغش التجاري للمنشآت وكيفية التعامل معها.
وقال ” الحسين ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “، إنه في حالة وضع المتجر مقاسات مختلفة ” كبير، وسط، صغير “، وبأسعار مختلفة لمنتج ما، وثبت أن الوزن والكمية متساوية في كل الأحجام فذلك خداع للمستهلك ويصنف غشًا تجاريًا.
وأضاف أنه في هذه الحالة يستوجب رفع بلاغ لوزارة التجارة على هاتف 1900 أو تطبيق بلاغ تجاري هنا
الحجاج[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 19 دقيقة
تم بلاغي عن غش تجاري واضح وتعاملت معي ادارة الرقابة الميدانية عبر احد الموظفين بكل وقاحة واستهتار …. ومدافعاً عن المحل المقصود بطريقة سخيفة جداً ومستعد للحضور ومقابلتكم إذا ابلغلتكم إدارة الصحيفة بهذا التعليق. ( كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون ) والسلام