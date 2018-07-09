” الحسين ” يوضح حالات الغش التجاري وكيفية التعامل معها

عادل الحربي(صدى):

أوضح المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، اليوم الاثنين، حالات الغش التجاري للمنشآت وكيفية التعامل معها.

وقال ” الحسين ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “، إنه في حالة وضع المتجر مقاسات مختلفة ” كبير، وسط، صغير “، وبأسعار مختلفة لمنتج ما، وثبت أن الوزن والكمية متساوية في كل الأحجام فذلك خداع للمستهلك ويصنف غشًا تجاريًا.

وأضاف أنه في هذه الحالة يستوجب رفع بلاغ لوزارة التجارة على هاتف 1900 أو تطبيق بلاغ تجاري هنا