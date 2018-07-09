البيروفي كاريلو يوافق مبدئيا على الانتقال للهلال

طلال الغامدي(صدى):

يقترب اللاعب البيروفي أندريه كاريلو نجم نادي بنفيكا البرتغالي من الانضمام إلى صفوف نادي الهلال.

وكشفت مصادر إن سامي الجابر رئيس النادي حصل على الموافقة المبدئية من البيروفي للإنتقال للهلال.

الجدير بالذكر أن اللاعب دولي في صفوف منتخب بيرو ويبلغ من العمر 27 عامًا وسبق له اللعب في سبورتنغ لشبونة وبنفيكا البرتغاليين وواتفورد الإنجليزي.