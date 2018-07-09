البيروفي كاريلو يوافق مبدئيا على الانتقال للهلال
يقترب اللاعب البيروفي أندريه كاريلو نجم نادي بنفيكا البرتغالي من الانضمام إلى صفوف نادي الهلال.
وكشفت مصادر إن سامي الجابر رئيس النادي حصل على الموافقة المبدئية من البيروفي للإنتقال للهلال.
الجدير بالذكر أن اللاعب دولي في صفوف منتخب بيرو ويبلغ من العمر 27 عامًا وسبق له اللعب في سبورتنغ لشبونة وبنفيكا البرتغاليين وواتفورد الإنجليزي.
طلال[ عدد التعليقات: 1789 ] نشر منذ 2 ساعتين
كفووووووووووو
ماجد[ عدد التعليقات: 1699 ] نشر منذ 2 ساعتين
شكلي انا الوحيد اللي مو عاجبني☹️
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1058 ] نشر منذ 2 ساعتين
زيه زي سيروتي بالخانه والمهاره بس يفرق عن سيروتي بالمهاره والزياده الدفاعيه
عمار[ عدد التعليقات: 658 ] نشر منذ 2 ساعتين
كنت اتمنى صانع لعب خلف المهاجمين 😢
شجون[ عدد التعليقات: 873 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذي الاخبار اللي تفتح النفس
همس[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 2 ساعتين
وين يلعب وكم عمرة جيبوا لنا سيرة اللاعب
محمد[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 2 ساعتين
الذيب مايهرول عبث 😎💙
طاهر[ عدد التعليقات: 1699 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاعب لن يضيف للنادي لعبه مثل سيروتي طربقه لكن أتمنى يخذلني وينجح
شمس[ عدد التعليقات: 1789 ] نشر منذ 2 ساعتين
لعبة مثل لعب سالم الدوسري
ملك[ عدد التعليقات: 658 ] نشر منذ 2 ساعتين
راح زمن فهد الغشيان سقى الله