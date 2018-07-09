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البيروفي كاريلو يوافق مبدئيا على الانتقال للهلال

البيروفي كاريلو يوافق مبدئيا على الانتقال للهلال
طلال الغامدي(صدى):

يقترب اللاعب البيروفي أندريه كاريلو نجم نادي بنفيكا البرتغالي من الانضمام إلى صفوف نادي الهلال.

وكشفت مصادر إن سامي الجابر رئيس النادي حصل على الموافقة المبدئية من البيروفي للإنتقال للهلال.

الجدير بالذكر أن اللاعب دولي في صفوف منتخب بيرو ويبلغ من العمر 27 عامًا وسبق له اللعب في سبورتنغ لشبونة وبنفيكا البرتغاليين وواتفورد الإنجليزي.


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10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1789 ] نشر منذ 2 ساعتين

كفووووووووووو

[ عدد التعليقات: 1699 ] نشر منذ 2 ساعتين

شكلي انا الوحيد اللي مو عاجبني☹️

[ عدد التعليقات: 1058 ] نشر منذ 2 ساعتين

زيه زي سيروتي بالخانه والمهاره بس يفرق عن سيروتي بالمهاره والزياده الدفاعيه

[ عدد التعليقات: 658 ] نشر منذ 2 ساعتين

كنت اتمنى صانع لعب خلف المهاجمين 😢

[ عدد التعليقات: 873 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذي الاخبار اللي تفتح النفس

[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 2 ساعتين

وين يلعب وكم عمرة جيبوا لنا سيرة اللاعب

[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 2 ساعتين

الذيب مايهرول عبث 😎💙

[ عدد التعليقات: 1699 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاعب لن يضيف للنادي لعبه مثل سيروتي طربقه لكن أتمنى يخذلني وينجح

[ عدد التعليقات: 1789 ] نشر منذ 2 ساعتين

لعبة مثل لعب سالم الدوسري

[ عدد التعليقات: 658 ] نشر منذ 2 ساعتين

راح زمن فهد الغشيان سقى الله

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