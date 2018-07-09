أمير الرياض بالنيابة يستقبل أعضاء اللجنة الأمنية الدائمة بالمنطقة

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة, في مكتبه بقصر الحكم اليوم, أعضاء اللجنة الأمنية الدائمة بالمنطقة ,يتقدمهم رئيس اللجنة مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري , الذين قدموا للسلام على سموه .

ورحب سموه بالجميع ، مشدداً على ضرورة التنسيق الأمني الكامل وأهمية الوقاية الأمنية والتدابير العاجلة، مبيناً ما تنعم به بلادنا من أمن وأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .