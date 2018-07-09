أصدقاء شهيد بريدة يكشفون تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل استهدافه
كشف عدد من أصدقاء الشهيد الرقيب أول سليمان العبد اللطيف، الذي استشهد إثر تعرضه لرصاص الإرهابيين شرق بريدة بمنطقة القصيم، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل استهدافه.
وبيّن أصدقاء الشهيد سليمان، أنه عند وقوفه لضبط الأمن، خرج ثلاثة من سيارة تم إيقافها على الجانب الآخر من الطريق، وانهالوا عليه بطلقات الرصاص، ليلقى الشهادة على الفور، وكان جانبه حينها العامل البنغالي محمد حسيب الله، الذي كان يحمل القهوة له قبل وقت قليل من صلاة العصر.
وأوضح أصدقاء الشهيد، أن آخر ما جمعهم به، هي وجبة غداء تناولوها سويًا في نقطة تفتيش الطرفية قبل الساعة الرابعة، لينطلقوا بعدها للاستعداد لصلاة العصر، وكانوا بانتظاره ليؤمهم في الصلاة.
كما أكدوا أنهم تمكنوا من القضاء على اثنين ممن استهدفوا الشهيد سليمان، والقبض على الثالث، وذلك عقب سماعهم طلقات كثيفة من الإرهابيين صوب صديقهم.
جدير بالذكر، أن وزارة الداخلية، كانت قد أعلنت مساء اليوم الأحد، عن استشهاد رجل أمن ومقيم من الجنسية البنجلاديشية، جراء تعرضهم لهجوم مسلح، على يد ثلاثة إرهابيين، عند نقطة أمنية في طريق بريدة الطرفية بمنطقة القصيم.
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طلال[ عدد التعليقات: 1789 ] نشر منذ 2 ساعتين
شهيد الشماسيه اللهم تقبله شهيدا ياكريم
ماجد[ عدد التعليقات: 1699 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبنا الله ونعم الوكيل ع هذولاء الارهابيين حسبنا الله .
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1058 ] نشر منذ 2 ساعتين
مت بطلاً شهيداً يا سليمان في ميدان الشرف والكرامه والى جنان الخلد ان شاء الله .. وهم ماتوا خسيسين اذلاء مدحورين يكتسيهم العار والخزي و الى جنهم وبئس المصير وعليهم من الله ما يستحقون
همس[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه .. بس يموت كل يوم اضعاف في الجنوب ولا جبتم خبر .
شجون[ عدد التعليقات: 873 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمهم جميع جنودنا البواسل
الخبر للحوادث الارهابيه العابره لاجتثاث الإرهاب والأخبار عن المرابطين والجنود على الحدود رهن الجبهه ويدافعون ويقاتلون ببساله ولهم متحدث رسمي يعلن أي حالة استشهاد في حينه وين المشكله
عمار[ عدد التعليقات: 658 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبنا الله ونعم الوكيل
رحمه الله
ملك[ عدد التعليقات: 1699 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه ويتقبله في الشهداء ويحفظ رجال أمننا من كيد الكائدين
شمس[ عدد التعليقات: 1789 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يغفر له ويرحمه ويصبر اهله مات دفاعاً عن دينه و واهله و وطنه نسأل الرحمن ان يتقبله ويرفعه الى منزلة الشهداء كلنا ميتون وهذي والله ميته ترفع الراس وتسعد القلب .. امين ياارب
طاهر[ عدد التعليقات: 1058 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم تقبلة من الشهداء واتبعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين فى جنة عرضها السموات والأرض فى الوسيلة والفضيلة بلى حساب ولاسابق عذاب وانصرنا على عدوك وعدونا وانت خير الناصرين .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50332 ] نشر منذ 2 ساعتين
رحمه الله رحمة واسعه هو والبنقالي واحسن الله عزاء اهاليهما ,, آمين ,,
,, والإرهابيون المجرمون لهم الخزي والعار في الدنيا زالآخره ,, آمين ,,
ssssssssssssssssssssssssss[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمة