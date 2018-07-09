السواحة: تطور البنية التحتية لقطاع الاتصالات سيدعم مكانة المملكة الاقتصادية

جدة(صدى):

زار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، اليوم , مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وذلك للاطلاع على آخر التطورات التي تشهدها المدينة والتعرف على الإنجازات التي تحققت والمشاريع التي يتم تنفيذها، وبحث سبل التعاون بين الوزارة والهيئة.

وقام المهندس السواحه بزيارة لكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، تلتها زيارة للمقر الرئيسي لشركة تطوير الموانئ، الجهة المالكة والمطورة لميناء الملك عبدالله، ثم الوادي الصناعي، فمحطة الحاويات في الميناء.

وأشاد معاليه بالتطور الذي شهدته مدينة الملك عبدالله الاقتصادية خلال الأعوام القليلة الماضية، مؤكداً أنها ” تفتح الباب لفرص استثمارية هائلة تزيد من قدرة المملكة في تحقيق الريادة الاقتصادية. ”

وقال ” إن التطور الهائل الذي تشهده البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة سيعزز ويدعم فرص النمو الاقتصادي كونه داعماً رئيساً في كافة العمليات الحيوية. ”

من جانبه، ثمن الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية مهند بن عبدالمحسن هلال، زيارة معالي الوزير السواحه معربا عن أمله في أن تنعكس هذه الزيارة إيجاباً في ازدهار أنشطة شركات الاتصالات وتقنية المعلومات بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، لتسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وخاصة وأن الرؤية تتضمن الاعتماد على القطاع الخاص في المساهمة بمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة. ”

وأضاف هلال: ” إن توفير الدعم الحكومي من خلال المبادرات والمشاريع الاستراتيجية وبناء شراكات فاعلة بين الدولة والقطاع الخاص هو من المهام الأساسية للهيئة، لافتا إلى أنه من خلال التعاون مع كل الجهات الحكومية الأخرى ومن ضمنها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات يتم العمل على جذب الاستثمارات النوعية انطلاقاً من قناعتنا بأن المدن الاقتصادية تعدّ أحد عوامل تحقيق رؤية المملكة 2030 بإسهامها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، ونسعى لخلق بيئة استثمارية محفزة، وتوفير خدمات حكومية متكاملة وبكفاءة عالية، بالإضافة لتوفير جودة حياة متفردة في المدن الاقتصادية.