” الجزائية ” تقضي بالقتل تعزيزا والسجن لـ3 متهمين كونوا خلية إرهابية
قضت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم الاثنين، بالقتل تعزيزًا لمتهمين وسجن ثالث لمدة 23 عامًا؛ لاشتراكهم في تكوين خلية إرهابية تابعة لتنظيم سري مسلح شرق المملكة.
وتهدف الخلية الإرهابية إلى زعزعة الأمن وقتل رجال الأمن والتخريب والفوضى وإحداث الفتنة والانقسام والتحريض على المشاركة في المظاهرات والمسيرات.
طلال[ عدد التعليقات: 1789 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يكفينا شر الفتن والارهاب والقتل وغيره ويحفظ هذا الوطن واهله 🇸🇦❤️
ماجد[ عدد التعليقات: 1699 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليتهم كلهم حكم عليهم بالإعدام خونه اتباع المجوس
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1058 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يقويكم على سحق المجرمين كافة .
شجون[ عدد التعليقات: 873 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليش ما حطو الثالث معهم كل شي الا امن السعوديه
عمار[ عدد التعليقات: 658 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.اللهم ادم امننا واماننا
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1760 ] نشر منذ 52 دقيقة
والثالث لية الدولة تأكلة وتشربة ثلاثة وعشرين سنة
الخاين يظل خاين