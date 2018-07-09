” الجزائية ” تقضي بالقتل تعزيزا والسجن لـ3 متهمين كونوا خلية إرهابية

عادل الحربي(صدى):

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم الاثنين، بالقتل تعزيزًا لمتهمين وسجن ثالث لمدة 23 عامًا؛ لاشتراكهم في تكوين خلية إرهابية تابعة لتنظيم سري مسلح شرق المملكة.

وتهدف الخلية الإرهابية إلى زعزعة الأمن وقتل رجال الأمن والتخريب والفوضى وإحداث الفتنة والانقسام والتحريض على المشاركة في المظاهرات والمسيرات.