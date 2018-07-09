هكذا تحسن الشوكولا الداكنة خصوبة المرأة
للشوكولا فوائد صحية عديدة، وخاصة الداكنة التي تبلغ فيها نسبة الكاكاو 70 بالمائة أو أكثر. لكن هل تعلمين أن الشولاكولا الداكنة مفيدة أيضاً للصحة الإنجابية؟ إليك تأثير الشوكولا على الخصوبة:
– تحتوي الشوكولا الداكنة على مادة مضادة للأكسدة تسمّى أرجينين تحسن تدفق الدم إلى الشرايين الدقيقة وأعضاء الجسم ومنها المبيض وهو ما يزيد من جودة البويضات.
– من المعروف أن تناول الشوكولا وخاصة الداكنة وسيلة فعّالة لتخفيف التوتر الذي يلعب دوراً سلبياً في إعاقة فرص الإخصاب.
– تساعد الشوكولا الداكنة على تقليل مقاومة الجسم للأنسولين، وهي حالة يرتبط وجودها لدى كثير من النساء ببمتلازمة تكيس المبايض، وقد تطوّر إلى مرض السكري.
– تحتوي الشوكولا الداكنة على توليفة من المعادن مثل الحديد والنحاس والكالسيوم والزنك والن=منغنيز وبعض الإنزيمات تساعد على توازن الهرمونات، وهو عامل هام في نجاح عملية الإباضة والإخصاب.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50333 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب طيب ,,