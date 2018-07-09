هكذا تحسن الشوكولا الداكنة خصوبة المرأة

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

للشوكولا فوائد صحية عديدة، وخاصة الداكنة التي تبلغ فيها نسبة الكاكاو 70 بالمائة أو أكثر. لكن هل تعلمين أن الشولاكولا الداكنة مفيدة أيضاً للصحة الإنجابية؟ إليك تأثير الشوكولا على الخصوبة:

– تحتوي الشوكولا الداكنة على مادة مضادة للأكسدة تسمّى أرجينين تحسن تدفق الدم إلى الشرايين الدقيقة وأعضاء الجسم ومنها المبيض وهو ما يزيد من جودة البويضات.

– من المعروف أن تناول الشوكولا وخاصة الداكنة وسيلة فعّالة لتخفيف التوتر الذي يلعب دوراً سلبياً في إعاقة فرص الإخصاب.

– تساعد الشوكولا الداكنة على تقليل مقاومة الجسم للأنسولين، وهي حالة يرتبط وجودها لدى كثير من النساء ببمتلازمة تكيس المبايض، وقد تطوّر إلى مرض السكري.

– تحتوي الشوكولا الداكنة على توليفة من المعادن مثل الحديد والنحاس والكالسيوم والزنك والن=منغنيز وبعض الإنزيمات تساعد على توازن الهرمونات، وهو عامل هام في نجاح عملية الإباضة والإخصاب.