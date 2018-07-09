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” هدف ” يطرح 1000 فرصة عمل للنساء بمجالات متنوعة في جدة

” هدف ” يطرح 1000 فرصة عمل للنساء بمجالات متنوعة في جدة
عادل الحربي(صدى):

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، اليوم الاثنين، عن قيام فرع الصندوق بمحافظة جدة، بعقد لقاء وظيفي للباحثات عن عمل المسجلات في البوابة الوطنية للعمل طاقات.

وأوضح ” هدف ” ، عبر الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن هذا اللقاء يطرح 1000 فرصة عمل في مجالات متنوعة، وذلك بالتعاون مع شركة الحكير.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1220 ] نشر منذ 2 ساعتين

بالتوفيق للجميع إن شاء الله،،

[ عدد التعليقات: 1058 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله معهم باذن الله بالتوفيق لجميع المتقدمين

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