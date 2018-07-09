” هدف ” يطرح 1000 فرصة عمل للنساء بمجالات متنوعة في جدة

عادل الحربي(صدى):

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، اليوم الاثنين، عن قيام فرع الصندوق بمحافظة جدة، بعقد لقاء وظيفي للباحثات عن عمل المسجلات في البوابة الوطنية للعمل طاقات.

وأوضح ” هدف ” ، عبر الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن هذا اللقاء يطرح 1000 فرصة عمل في مجالات متنوعة، وذلك بالتعاون مع شركة الحكير.