” هدف ” يطرح 1000 فرصة عمل للنساء بمجالات متنوعة في جدة
أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، اليوم الاثنين، عن قيام فرع الصندوق بمحافظة جدة، بعقد لقاء وظيفي للباحثات عن عمل المسجلات في البوابة الوطنية للعمل طاقات.
وأوضح ” هدف ” ، عبر الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن هذا اللقاء يطرح 1000 فرصة عمل في مجالات متنوعة، وذلك بالتعاون مع شركة الحكير.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1220 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالتوفيق للجميع إن شاء الله،،
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1058 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله معهم باذن الله بالتوفيق لجميع المتقدمين