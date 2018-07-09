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ضبط 16 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس بالمدينة

ضبط 16 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس بالمدينة
نايف السالم(صدى):

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المدينة المنورة، 17 زيارة تفتيشية؛ لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.

وأسفرت الزيارات التفتيشية عن ضبط 16 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس، وتم اتخاذ الإجراء النظامي بحق المنشآت المخالفة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1789 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يقويهم والله ويوسع رزق المحتاج

[ عدد التعليقات: 658 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم اجرنا من نار جهنم
اللهم اجرنا من نار جهنم
اللهم اجرنا من نار جهنم

[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 2 ساعتين

اين اختفت الرحمه !!! الله يجازيهم خير علي تعبهم والله

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