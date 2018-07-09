في عرس صديقتها.. مواطنة تتفاجأ باسم زوجها في دفتر المأذون

عادل الحربي(صدى):

كشفت مواطنة مصادفة زواج زوجها سراً عليها خلال حضورها عقد قران إحدى صديقتها في إحدى مناطق المملكة.

حول تفاصيل الواقعة قال أحد شهود العيان على الواقعة، بعد أن عقد المأذون القران، ادخل احد اخوتها الدفتر كي توقع العروس بالموافقة والقبول.

وأضاف، قامت بعض النساء الحاضرات بتقليب أوراق الدفتر، فوجدت أسم زوج إحداهن في واحدة من صفحاته متزوج عليها بالسر.