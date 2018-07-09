في عرس صديقتها.. مواطنة تتفاجأ باسم زوجها في دفتر المأذون
كشفت مواطنة مصادفة زواج زوجها سراً عليها خلال حضورها عقد قران إحدى صديقتها في إحدى مناطق المملكة.
حول تفاصيل الواقعة قال أحد شهود العيان على الواقعة، بعد أن عقد المأذون القران، ادخل احد اخوتها الدفتر كي توقع العروس بالموافقة والقبول.
وأضاف، قامت بعض النساء الحاضرات بتقليب أوراق الدفتر، فوجدت أسم زوج إحداهن في واحدة من صفحاته متزوج عليها بالسر.
شجون[ عدد التعليقات: 873 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله ياخدوا من رجال اتجننت الحرمه 😟
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50333 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب وبعدين ………؟
,, الزواج مباح ولا تشوبه شائبه ، ان كانت الزوجه صديقه او عتيقه .. ايش المانع ……….؟
طلال[ عدد التعليقات: 1789 ] نشر منذ 2 ساعتين
سلامت قلبك
بنت من حقها تدافع عن ملكيتها
الزواج مملكه للبنت
ويجب المحافظه ع استمراريه مملكتها
همس[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا لو بدالها انتف شعر العروسه جدام الخلق وابهذلها عقب اسممهم ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه!
ماجد[ عدد التعليقات: 1699 ] نشر منذ 2 ساعتين
مسكينة….. تكسر الخاطر… تلقاها جايه وكاشخه ومستانسه… 💔
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1058 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعينها زوجها من حقها تنصدم عليه
الله يصبرها
عمار[ عدد التعليقات: 658 ] نشر منذ 2 ساعتين
يامساوئ الصدف… أعوذ بالله من الصدمة فقدت أعصابها إن لم يكن قد فقدت عقلها كذلك…أتوقع أن الأمر ليس مُصادفة وإنما بفعل فاعل…
محمد[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياخي الحريم ياخي ، خلاص ليش الافلام تزوج عليك ماتبين اتركيه وتزوجي انتي بعد ليش هالافلام
طاهر[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 2 ساعتين
تستاهل ما جاها لو تذبحه وش بتقول تزوج علي 🙃الواحده ما تهتم في زوجها وذا تزوج عليها قلبت ام دنيا
شمس[ عدد التعليقات: 1699 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماتوصل كذا ياخي ماكنت افكر
شمس[ عدد التعليقات: 1699 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماتوصل كذا ياخي ماكنت افكر
ملك[ عدد التعليقات: 1058 ] نشر منذ 2 ساعتين
😀😂الله لايبلانا
شجون[ عدد التعليقات: 873 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابومحمد ماتوصل لهاي الدرجه تذهب لتبارك لصديقتها فتجد ان زوجها هو العريس !! والله صدمه كبيره صدفه محزنه اكيد اتوجع قلبها ياحرام
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1220 ] نشر منذ 2 ساعتين
مسكينة،،
يا شين الصدمة لاجتك من قريب واللا من صديق،،
مثل قول الشاعرك-((بندر ابن سرور))الله يغفر له ويرحمه،،
على اللي كواني كية العظم بالمشهاب = على أقصى عراوي القلب محمي مناشيره..
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1220 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يكفينا شر:-
الحسد،
والغدر،
والتشفي،
والشماتة،
والقهر..
همس[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 2 ساعتين
واضح وصريح اللهم آمين الله يكفينا الشرور
ابو زيد[ عدد التعليقات: 2463 ] نشر منذ 2 ساعتين
خير ياطير الرجل له حق الزواج من 4 نساء
فارس[ عدد التعليقات: 2463 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليه حرام يتزوج الرجل
qlq[ عدد التعليقات: 3091 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعين
ماامداه يتهني
عويدل[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
شاسم الفيلم او المسلسل اللي ماخذين منه القصه هههههه
قصة الف ليله وليله
مغرد[ عدد التعليقات: 1890 ] نشر منذ 1 ساعة
الخبر ليس الى عقد القران عليها غيرها حصلوا اسمه بالدفتر متزوج من قبل وليست هذى الى عقد عليها وقتها
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3565 ] نشر منذ 44 دقيقة
ياقل الحيل إلا اهي شاكة ميتين بالميه انه متزوج عشان كذا دورت بالدفتر وايقنت الشك باليقين وأُكلت هوى من اللقافه والله يعينها المسكينه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16891 ] نشر منذ 35 دقيقة
مااخسها من صدفه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9466 ] نشر منذ 33 دقيقة
مالهم امان☺😁مو حرام يتزوج ويعدد لكن ليه مايعلمها