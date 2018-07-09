إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تلغي فئة ” المئة ” من جوائز المزايين

عادل الحربي(صدى):

نوهت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، أمس الأحد، بشأن جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل، بأنه قد تم إلغاء فئة ” المئة ” من لوني الحمر والشقح في النسخة الثالثة فقط، لتكون فئة ” الخمسين ” هي الفئة الأعلى بمزايا وجوائز ” المئة ” .

وأرجعت إدارة المهرجان السبب في ذلك إلى قلة عدد المشاركين في النسختين الأولى والثانية من المهرجان.

جدير بالذكر، أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، هو مهرجان ثقافي ورياضي واقتصادي، ويقام في الصياهد الجنوبية برماح شرق الرياض كل عام.