العمل توضح موقف زوج المواطنة غير السعودي من العمل في مهن التوطين

نايف السالم(صدى):

جددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأثنين، تأكيدها على أنه لا يتم السماح لغير المواطنين بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين.

وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المتابعين لحساب خدمة العملاء في الوزارة حول السماح لزوج المواطنة، بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين.

ورد الحساب قائلًا: ” لا يُسمح لزوج المواطنة غير السعودي وزوجة المواطن غير السعودية، بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، ولا يتم احتسابهم ضمن متطلبات التوطين “.