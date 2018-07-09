بالفيديو.. قرد غاضب يصفع طفلة على وجهها بطريقة مروعة

بكين(صدى):

تداول وراد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لقرد لقرد يصفع فتاة صغيرة بقوة على وجهها في الصين.

وأظهر الفيديو المتداول القرد وهو يداعب الفتاة في البداية قبل أن يغضب ويصفعها بقوة على وجهها، ويمكن سماع صرخاتها من هول المفاجأة.

وذكرت التقارير المحلية أن القرد شعر بالغضب عندما حاولت سيدة تجلس بجانب الفتاة مضايقته وعدم إعطائه الطعام .