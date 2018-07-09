  • الإثنين 9

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. قرد غاضب يصفع طفلة على وجهها بطريقة مروعة

بالفيديو.. قرد غاضب يصفع طفلة على وجهها بطريقة مروعة

بالفيديو.. قرد غاضب يصفع طفلة على وجهها بطريقة مروعة
بكين(صدى):

تداول وراد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لقرد لقرد يصفع فتاة صغيرة بقوة على وجهها في الصين.

وأظهر الفيديو المتداول القرد وهو يداعب الفتاة في البداية قبل أن يغضب ويصفعها بقوة على وجهها، ويمكن سماع صرخاتها من هول المفاجأة.

وذكرت التقارير المحلية أن القرد شعر بالغضب عندما حاولت سيدة تجلس بجانب الفتاة مضايقته وعدم إعطائه الطعام .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 50333 ] نشر منذ 3 ساعات

قرد ناكر المعروف ,,

,, ويش ذنب البنيه ياقرد يامقرود ………….؟

[ عدد التعليقات: 1220 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههههههههههههههه،،

هذا:- قرد Mash فووووح..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *