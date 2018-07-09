بالفيديو.. قرد غاضب يصفع طفلة على وجهها بطريقة مروعة
تداول وراد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لقرد لقرد يصفع فتاة صغيرة بقوة على وجهها في الصين.
وأظهر الفيديو المتداول القرد وهو يداعب الفتاة في البداية قبل أن يغضب ويصفعها بقوة على وجهها، ويمكن سماع صرخاتها من هول المفاجأة.
وذكرت التقارير المحلية أن القرد شعر بالغضب عندما حاولت سيدة تجلس بجانب الفتاة مضايقته وعدم إعطائه الطعام .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50333 ] نشر منذ 3 ساعات
قرد ناكر المعروف ,,
,, ويش ذنب البنيه ياقرد يامقرود ………….؟
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1220 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههههههه،،
هذا:- قرد Mash فووووح..
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9466 ] نشر منذ 2 ساعتين
😁😁