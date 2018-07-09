جامعة القصيم تعلن عن خمس منح زمالة ما بعد الدكتوراه

بريدة(صدى):

أعلنت عمادة البحث العلمي بجامعة القصيم، عن توفر خمس منح زمالة ما بعد الدكتوراه، بالتعاون مع برنامج البحث والتطوير بوزارة التعليم في مجال علم الطب الحيوي، ومجال النباتات الطبية، وبيولوجيا السرطان، وتقنية النانو الحيوية، وتطوير اللقاحات.

ويهدف برنامج المنح إلى زيادة مستوى الحراك، والأنشطة البحثية بالجامعة، وتمتد الدراسة بالمنح من سنتين إلى ثلاث سنوات، بدعم وإشراف مكتب البحث والتطوير بالوزارة، حيث تغطي المنح التدريبية المواد البحثية، وغيرها من المتطلبات ذات العلاقة.

ودعت الجامعة جميع الراغبين في التقديم على هذه المنح، الإطلاع على الشروط وتعبئة نموذج التقديم وإرفاق الأوراق المطلوبة عبر موقع الجامعة الإلكتروني، حيث سيكون يوم الخميس الموافق 1439/12/19 هـ، هو آخر موعد للتقديم لمن تنطبق عليهم شروط ومتطلبات المنح، حيث ستكون أولوية التقديم للسعوديين في معظم الحالات، وأن يكون المتقدم قد أكمل درجة الدكتوراه في الثلاث سنوات الأخيرة،بالإضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية، وأن يكون المتقدم قد حصل على درجة الدكتوراه من جامعة معترف بها من قبل الوزارة.