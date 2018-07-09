سوزوكي جيمني 2019 تنطلق رسميا في أوروبا

طوكيو(صدى):

كشفت سوزوكي عن سيارتها جيمني الجديدة كلياً في السوق الأوروبية ، حيث ستتوفر السيارة بمحرك 1.5 لتر جديد بنزين يحل المحرك 1.3 لتر وقالت الشركة اليابانية أن السيارة تولد مستويات أعلى من عزم الدوران مما يعزز من تجربة قيادة السيارة وأدائها خاصة في القيادة على الطرق الوعرة وبالرغم من زيادة سعة محرك السيارة ولكنه يوفر وزن أخف 15% من المحرك السابق مما يزيد من كفاءته.

والمحرك الجديد رباعي الاسطوانات يأتي بقوة 110 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة مع عزم دوران 130 نيوتن متر عند 4000 لفة في الدقيقة. وسيتصل به ناقل حركة مانيوال من 5 سرعات وبالتالي يحقق وفر أكبر في استهلاك الوقود ، وبفضل ذراع نقل الحركة الجديد فالاهتزازات في المقصورة تم تقليلها كما يتوفر للسيارة كذلك ناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات أفضل في النقلات أفضل من السابق.

وترسل القوة للعجلات الأربعة للسيارة عبر نظام دفع كلي Allgrip Pro AWD مصمم للمحترفين حسب قول الشركة , والنظام يأتي يدفع رباعي للسرعات المنخفضة ودفع ثنائي للسرعات العالية كما يتوفر للسيارة نظام مكابح LSD للتحكم في الجر .