جامعة طيبة بالمدينة تشكل لجنة إشرافية لتطبيق مفهوم ” الأنسنة “

المدينة المنورة(صدى):

شكلت جامعة طيبة بالمدينة المنورة لجنة إشرافية عليا دائمة تهدف لتطبيق مفهوم ” الأنسنة ” لتهيئة المدينة الجامعية وتوظيفها لجعلها بيئة صحية وجاذبة كمؤسسة تعليمية، برئاسة معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني.

وقدم معالي مدير الجامعة شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على ما يولونه من اهتمام وعناية بالتعليم، وهو ما مكن التعليم بشقيه العام والعالي من مواصلة الرسالة التعليمية والتوسع في البحث العلمي لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

كما شكر معاليه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل – حفظهما الله -، على دعمهم للجامعة لتحقيق أهدافها وخططها الاستراتيجية وحرص سمو أمير منطقة المدينة على نشر وتحقيق مفهوم الأنسنة وهو ما جعل الجامعة تشكل لجنة عليا لأنسنة المدينة الجامعية.

وأكد الدكتور السراني أن أنسنة المدينة الجامعية جاءت لتتواكب مع رؤية المملكة 2030م لإيجاد مدن جامعية متطورة تساهم في رفع جودة مخرجات التعليم لتحقيق رؤية الوطن وتعزيز البعد الإنساني فيها، مضيفاً أن من أهداف اللجنة تطبيق مفهوم الوصول الشامل بالجامعة، مبيناً أن اللجنة تظم في عضويتها وكلاء الجامعة وعمداء الكليات ومجموعة من أعضاء وعضوات هيئة التدريس المختصين.

وأوضح معاليه أن مهام اللجنة هو تسهيل الوصول في عمليات التعليم والتعلم، والوصول عبر وسائل النقل ووسائل تقنية المعلومات، وكذلك البنية العمرانية القائمة التي تحت الإنشاء، أو في مرحلة التصميم.