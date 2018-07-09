محافظ الأفلاج يناقش جدول أعمال لجان خرص التمور ويحثهم على الإخلاص

سعيد العجل(صدى):

الْتقى محافظ الأفلاج، بمكتبه بالمحافظة ظهر أمس، بأعضاء اللجان المشكلة لخرص التمور لهذا العام بالمحافظة.

وناقش محافظ الأفلاج الأستاذ زيد بن محمد آل حسين التميمي مع أعضاء لجان خرص التمور المشكّلة من متمثلين من الزراعة عبدالله ظافر الودعاني، وبدر ضيف الله الصخابرة، وممثل المالية سعود فهد الفهيد، جدول أعمال اللجان التي ستنطلق الأربعاء القادم وتستمر شهراً.

كما استمع المحافظ خلال الاجتماع الذي حضره مدير مكتب البيئة والزراعة محمد حمد الحمدان، ومدير مكتب المالية عبدالله ناصر آل ردعان، إلى شرح مفصل عن جدول أعمال لجان الخرص وبعض الصعوبات التي تواجههم، كما أكد التميمي على أعضاء اللجان بمضاعفة الجهد وتأدية العمل بكل إخلاص وتوخي الحرص في التقدير وفق ما لديهم من تعليمات، كما حث المزارعين على ضرورة التعاون مع لجان الخرص والمبادرة لأداء هذه الفريضة؛ مهيباً في الوقت نفسه على رؤساء المراكز بالتعاون مع اللجان وتذليل كل المعوقات التي تواجههم.