الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يعلن فتح باب التسجيل في تحدي الباحة

الرياض(صدى):

أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن فتح باب التسجيل في تحدي الباحة لصعود المرتفعات في موسمه الثاني بدءاً من اليوم ، حيث سيقام بمحافظة بني حسن في منطقة الباحة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق.

وأكد الاتحاد السعودي أن باب التسجيل مفتوح للمتسابقين حتى الـ30 من شهر يوليو الجاري، على أن يقام التحدي خلال الفترة من 2 وحتى 4 أغسطس المقبل ، مطالباً عموم السائقين بضرورة إتمام عملية التسجيل وإكمال متطلبات المشاركة ، من خلال الموقع الإلكتروني بالإضافة للتواصل مع إدارة شؤون الأعضاء لاستكمال المتطلبات .

وكان التحدي قد بدأ العام الماضي بنسخته الأولى بمشاركة 20 متسابقًا مثلوا المملكة ودول الخليج ولبنان وسوريا، بمشاركة محكمين من أوروبا مع الفريق الفني من منظمي السباقات ، بالإضافة لأكثر من 30 شابًا من مجلس شباب محافظة بني حسن.