” شرطة المدينة ” توضح ملابسات انتحار طفلة متأثرة بلعبة الحوت الأزرق

نايف السالم(صدى):

أصدرت شرطة منطقة المدينة المنورة، بيانًا حول واقعة انتحار طفلة المدينة المنورة، والتي تم ربط واقعة انتحارها بلعبة الحوت الأزرق القاتلة.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني، أنه عند الساعة الثامنة صباحًا من يوم الجمعة الماضي الموافق ١٤٣٩/١٠/٢٢ باشرت الجهات الأمنية بلاغًا عن نقل فتاه متوفاة للمستشفى.

وأضاف ” القحطاني ” أن ذووها أفادوا بأنها قامت بشنق نفسها بمنزلهم في إحدى القرى جنوب المدينة المنورة؛ نتيجة تأثرها بلعبة الحوت الأزرق الإلكترونية حيث جرى استكمال إجراءات الاستدلال الأولية وإشعار فرع النيابة العامة.

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