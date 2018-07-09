” شرطة المدينة ” توضح ملابسات انتحار طفلة متأثرة بلعبة الحوت الأزرق
أصدرت شرطة منطقة المدينة المنورة، بيانًا حول واقعة انتحار طفلة المدينة المنورة، والتي تم ربط واقعة انتحارها بلعبة الحوت الأزرق القاتلة.
وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني، أنه عند الساعة الثامنة صباحًا من يوم الجمعة الماضي الموافق ١٤٣٩/١٠/٢٢ باشرت الجهات الأمنية بلاغًا عن نقل فتاه متوفاة للمستشفى.
وأضاف ” القحطاني ” أن ذووها أفادوا بأنها قامت بشنق نفسها بمنزلهم في إحدى القرى جنوب المدينة المنورة؛ نتيجة تأثرها بلعبة الحوت الأزرق الإلكترونية حيث جرى استكمال إجراءات الاستدلال الأولية وإشعار فرع النيابة العامة.
اقرأ ايضًا:
أخر المستجدات بواقعة انتحار طفلة المدينة المنورة
طلال[ عدد التعليقات: 1789 ] نشر منذ 3 ساعات
لاحول ولا قوة الا بالله
ماجد[ عدد التعليقات: 1699 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته ، ويصبر أهلها
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1058 ] نشر منذ 3 ساعات
حنا بنلعب يا رقاله ولا ايه 🙃💔
الله لا يبلانا ويحفظ لنا ذوينا
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10678 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
تكنولوجيا دمار
شجون[ عدد التعليقات: 873 ] نشر منذ 41 دقيقة
ياسلااام الحين الأهل المجرمين يعنفوا بناتهم واطفالهم ويحطوا اللوم على لعبة ماهي موجودة اصلا
همس[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 41 دقيقة
يمكن معنفة… أو فيه شيء ثاني، لكن لعبة! مادخلت مزاجي نهائيًا، يجب التحقيق وعدم قبول الافادة كسبب وفاة
عمار[ عدد التعليقات: 658 ] نشر منذ 40 دقيقة
كل شي قالو لعبه
محمد[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 40 دقيقة
يعني شمعنى هاليومين انتحرو العالم فجأة؟! 🤔 ماكان فيه انتحار من قبل مثلاً؟ او توه يسلط عليه الضوء؟! او او او … الخ
طاهر[ عدد التعليقات: 1789 ] نشر منذ 40 دقيقة
الله يرحمها ويغفر لها سواء كان السبب لعبة ولا غيرها
شمس[ عدد التعليقات: 1058 ] نشر منذ 38 دقيقة
مازلت غير مقتنعة.
دائما ما تكون الحقيقة واضحة وسهلة ويمكن اداركها.
الغموض رفيق الوهم والكذب والخداع.