خديجة الوعل بالزي النجدي المعاصر في سوق عكاظ

أماني الغامدي(صدى):

ظهرت الإعلامية خديجة الوعل، أمس الأحد في الليلة الأولى من روائع فن دار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات سوق عكاظ، بالزي النجدي المعاصر

ودعت الإعلامية على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، إلى حضور الليلة الثانية من روائع دار الأوبرا المصرية، والتي يشارك بها الفنان الشاب رامي عبدالله في مشاركة متميزة له، لافته على أن الدعوة عامة والدخول مجاني.

وتطل ” خديجة ” مساء اليوم الاثنين في الليلة الثانية بزي تراثي معاصر من شمال المملكة، قائله ” بالأمس كانت إطلالتي بالزي النجدي المعاصر وأنتظركم هذا المساء بزي تراثي معاصر من شمال المملكة وفي الليلة الثانية مع روائع فن دار الأوبرا المصرية وبمشاركة مميزة من الفنان الشاب رامي عبدالله، الدعوة عامة والدخول مجانًا “.