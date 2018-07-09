بالصور..أتراك يدعمون الحوثي في مظاهرة أمام سفارة المملكة بأنقرة
يبدو أن النظام التركي بقيادة اردوغان بات لا يخجل من إعلان الدعم لمليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن.
وفي مشهد لا يبدو بأمر غريب عن نظام تركيا الحامي للجماعات الإرهابية مثل الإخوان وغيرهم، خرج عدد من الأتراك في مظاهرة متعمدة لدعم الحوثي.
وأظهرت صور من وسط العاصمة أنقرة التركية مظاهرات داعمة ومويدة لمليشيات الحوثي، حيث مر عدد من الأتراك أمام سفارة المملكة حاملين صورًا لملك المليشيات الإيرانية.
وبالتزامن مع تلك التظاهرات تواصل المليشيات الإرهابية توجيه أسلحتها في وجه الشعب اليمني وأطفاله ، وتحصد أرواحهم البريئة يوما بعد يوم تحت قيادة الحوثي ودعم إيران.
🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 4 ساعات
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صالح الفهيد[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 3 ساعات
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سحس[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 3 ساعات
(مظاهرات داعمة ومويدة لمليشيات الحوثي) التي أرسلت صواريخ إيرانية الصنع إلى مكة المكرمة !!!!
تسير القافلة والكلاب تنبح
اللهم أنصر وأيد حكامنا بنصرك وتأيدك واحفظهم بحفظك
حسبنا الله ونعم الوكيل
صالح الفهيد[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 ساعات
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صالح الفهيد[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 ساعات
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qlq[ عدد التعليقات: 3092 ] نشر منذ 1 ساعة
من يمسك السلكين
يتحمل النتائج
رسالة لمحبين السياحة التركية
هل ترضون ……………..