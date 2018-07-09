غواص متمرس ينوم أسماك القرش مغناطيسيا

واشنطن(صدى):

أثار غواص يٌدعى ” ريان والتون ” ضجة واسعة بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لقدرته على السيطرة على أسماك القرش قبالة ساحل بالم بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية.

ويظهر ريان في صور تم نشرها وهو يضع سمكة القرش في حالة من عدم الحركة، وهو شكل من التنويم المغناطيسي الذي يسمح للغواصين بإنشاء روابط مع الأسماك والتعامل معها دون أن يتعرض للخطر.

وقال “لي كوب”، المصور الذي التقط الصور المدهشة: “على الرغم من أنني غواص متمرس، إلا أنني لا أزال بحاجة إلى الحفاظ على الحذر تجاه هذه الأسماك المفترسة ، لا يعتبر هذا النوع من أسماك القرش خطيراً، وهي فضولية ولا تخاف من البشر. إلا أن الحذر ضروري”.

يذكر أن أسماك القرش التي يتعامل معها ” ريان ” وزميله ” لي ” تنتمي إلى فصيلة أقل خطراً من أسماك القرش الأخرى، وتدعى أسماك قرش الليمون .