لامبورجيني أوروس يتأكد تواجدها في مهرجان جودوود للسرعة 2018

روما(صدى):

في يوم 12 يوليو الجاري سيفتج مهرجان جودوود للسرعة أبوابه لمصنعي السيارات والزوار ووسائل الاعلام, وقد أكدت لامبورجيني تواجدها في الحدث مع سيارتها أوروس التي تنطلق من خلال الحدث في السوق الانجليزي.

وتعتبر سيارات رانج روفر وبورشة من السيارات المعتاد ظهورها في جودوود للسرعة مع دخول بنتلي في الصورة مع بنتايجا ، وموديل أوروس بقوة 650 حصان سيكون له دور في حدث انجلترا الشهير. وكانت الشركة قد خططت في العام الماضي لكسر الرقم القياسي للسرعة على النوبورجرينج مع أوروس عند ظهورها كأسرع سيارة متعددة استخدامات في العالم.

وتستعد أوروس من خلال ذلك للتفوق على ألفاروميو ستلفيو Quadrifoglio بقوة 510 حصان والتي قطعت النوربورجرينج في 7 دقائق و51.7 ثانية. وسيمثل مهرجان جودوود للسرعة وصول السيارة لأول مرة في السوق الانجليزي , ونجحت أوروس حتى الآن في الوصول الي سرعة 305 كم في الساعة ولكنها ليست أقوى سيارة متعددة الاستخدامات.