5 دلالات تؤكد أن زوجك لا يزال يحبك

أماني الغامدي(صدى):

إن أكثر ما يسعد المرأة هو شعورها والإحساس بحبّ زوجها لها وإهتمامه بها لا سيما خلال العلاقة الحميمة، فعندما يصل زوجك الى قمة الراحة والسعادة في علاقتكما فإن ذلك سيشعرك حتماً بالرضا.

وإليكِ أبرز العلامات والإشارات التي تدلّ على سعادة زوجك ورضاه التام عن علاقتكما الحميمة.

1- لا يتردد بتقبيلك في أماكن مختلفة

التقبيل الحميمي بين الزوجين في العلاقة الحميمية هو من أكثر العلامات التي تدّل على الإستمتاع بالعلاقة الحميمة، فعندما يقوم زوجك بتقبيلك لفترة طويلة بقبلات في أماكن مختلفة من الجسم، فذلك يعني أنه على أعلى قدر من الإستمتاع في علاقته معك.

2- قضاء وقت أطول في السرير

إعلمي أنه عندما يستمتع زوجك بأدائك في العلاقة الحميمة فهو سيرغب في قضاء وقت أطول معك في السرير وذلك للمداعبة، وبهدف القيام بكل الأشياء التي يرغب فيها معك ليشعر بالإثارة المطلقة.

3- مبادرته من دون تردد الى ممارسة العلاقة

إن مبادرة زوجك إلى ممارسة العلاقة الجنسيّة من خلال المداعبات والقبلات والإيحاءات هي دليل واضح على أن زوجك يحبك ويشعر برغبة شديدة في ممارسة العلاقة الحميمة معك.

4- تعابيره الإيجابية

من الإشارات الواضحة التي تدل على رضى الزوج بالعلاقة الجنسيّة بينكما هي التعابير التي يقولها وتبيّن إنفعاله الإيجابيّ خلال العلاقة. وبعد الانتهاء من ممارسة العلاقة الحميمة، إذا بادر زوجك إلى تدليلك وتقبيلك مظهراً اهتمامه بك، فهذا يعني حتماً أنّه بلغ ذروة السعادة معك.

5- كلمات الحب والغزل

إن كلمات الحبّ والتعبير عن المشاعر التي يقولها زوجك لك تعبّر بشكل مباشر عن حبّه الكبير لك، ورضاه وسروره خلال ممارسة العلاقة الحميمة.