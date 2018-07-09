الوحدة المتنقلة تقدم خدماتها للنساء في مستشفى الملك خالد الجامعي

الرياض(صدى):

بدأت الأحوال المدنية أمس تقديم خدماتها للنساء، في مستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض، ولمدة أسبوعين عبر الوحدة المتنقلة المجهزة بأحدث وسائل التقنية.

وبين المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن هذه الزيارات تهدف إلى خدمة المواطنين في أماكن تواجدهم، من خلال تقدم خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى إصدار سجل الأسرة للأمهات وتسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات ” البرنت “.

وأضاف أن الأحوال المدنية قدمت خدماتها في العشرات من المحافظات والقرى والقطاعات الحكومية والأهلية، إضافة إلى العديد من الجامعات، وستستمر بإذن الله في تنفيذ خطتها المجدولة عبر زيارة مختلف الجهات.