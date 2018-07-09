أماني الغامدي(صدى):

يمّر جسمك خلال فترة الحمل بمجموعة كبيرة من التغييرات، بما في ذلك تغييرات في بنية الدماغ. ويُعد النسيان مشكلة شائعة بين السيدات أثناء فترة الحمل، ولكن ما لا تعرفينه أنه رغم هذه الحالة، إلا أن الحمل يجعلك أذكى، وفقًا للخبراء.

كشفت دراسة أجرتها جامعة “برشلونة المستقلة”، أن التغييرات التي تحدث أثناء الحمل هي في الواقع مُصممة لجعل السيدة أمًا أفضل، كما وجد العلماء أن هذه التغييرات تستمر لمدة تصل إلى عامين بعد الولادة.

في الدراسة التي شملت 25 سيدة في حملها الأول، عقد الباحثون مقارنة بين بنية أدمغة السيدات قبل وبعد الحمل الأول باستخدام الفحص بأشعة الرنين المغناطيسي.

وجد الباحثون انخفاضًا هائلًا في مادة رمادية توجد في مناطق دماغ السيدة والتي تتحكم في الإدراك الاجتماعي، المسؤول عن كيفية معالجة وتخزين واستخدام المعلومات عن الآخرين في المواقف الاجتماعية، أي المساعدة على التفاعل مع الآخرين، ويعتقد الباحثون أن تلك التغييرات ضرورية لمساعدة السيدة على أن تصبح أمًا جيدة.

يذكر أن الدراسة شملت سيدات خضعن للتلقيح الصناعي وأخريات حوامل بشكل طبيعي، ووجدوا أن النتائج مشابهة ولم يكن هناك أي اختلاف بينها.

وقال أوسكار فيلارويا، مشرف الدراسة: “تشير النتائج إلى وجود عملية تكيفية تتعلق بفهم احتياجات الطفل بشكل أفضل، مثل تحديد الحالة العاطفية لحديثي الولادة”.