مراسل ” اون سبورت ” عن قبلته على الهواء: خارج عن إرادتي

القاهرة(صدى):

قدم مراسل فضائية ” أون سبورت ” المذيع المصري حسن غنيمة، اعتذار للمشاهدين عن الموقف المحرج الذي تعرض له على الهواء أثناء تغطية كأس العالم بروسيا 2018، مؤكدًا أنه خارج عن إرادته.

وقال ” غنيمة ” على حسابه الرسمي على ” فيسبوك “، إنه فؤجيء قبل بدء التصوير بهذه الفتاة الغائبة عن الوعي بسبب تناولها للمواد الكحولية، محاولة الاحتكاك به فطالبها بالابتعاد عنه لكنها لم تستجب فقام بتغيير مكان التصوير، إلا انها لاحقته وقامت بتقبيله.

وأضاف أنها قالت له ” انت وسيم ” فقام بدفعها عنه بالقوة وكادت أن تسقط على الأرض، لكنه قام بإنقاذها؛ لذلك قامت القناة بقطع البث لرفع الحرج عنه، قائلًا ” مكنش ينفع أقوم بدفع المشجعة بقوة زائدة عن الحد حتي لا نظهر أمام العالم إننا كعرب نحب الهجميه و العنف “.

وأكد ” غنيمة ” أن لا دخل له بهذا المشهد السخيف، حيث أنه كان خارجًا عن إرادته، قائلًا ” إحنا بنغطي المونديال في بلد أوروبية يختلف عن عادتنا الشرقية، وكل شئ مباح لهم ويجب علينا مراعاة ذلك “.

وعن الأنباء المتداولة حول فبركة مقطع الفيديو، قال ” غنيمة “: ” احترامي للمشاهد أكبر بكتير من إني أفبرك فيديو زي ده، خاصة إن صورتنا بتدخل بيوت ملايين من الأسر لذلك أحرص دائمًا أن أكون عند هذه المسؤلية، وأنا معنديش جينات رجولة ناقصة عشان أحاول أعوضها بالفيديو ده “.

وكان غنيمة قد تلقي قبلة ساخنة من مشجعة، خلال احتفالها بفوز كرواتيا على روسيا، وتأهلها لنصف نهائي مونديال روسيا 2018.