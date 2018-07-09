تعليم حائل يبدأ استقبال طلبات الالتحاق في برنامج اللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الثانوية

حائل(صدى):

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل بالشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة اليوم استقبال طلبات التسجيل لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية الراغبين في الاستفادة من مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل؛ لتعلم اللغة الإنجليزية، عبر الرابط المرفق هنا.

وأوضح تعليم حائل أن البرنامج الذي يقام بالغرفة التجارية ويستمر أربعةأسابيع؛ يستهدف طلاب وطالبات المرحلة الثانوية، وتعليمهم المهارات الأساسية التواصلية باللغة الإنجليزية، تحت إشراف مدربين ومدربات من الولايات المتحدة الأمريكية.