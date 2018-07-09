” تقني القصيم ” يعلن عن فتح باب القبول والتسجيل بكليات ومعاهد المنطقة

بريدة(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم أمس، عن فتح باب القبول والتسجيل للفصل التدريبي الأول للعام 1439 /1440هـ, في جميع الكليات والمعاهد بالمنطقة للبنين والبنات وجميع الأقسام لخريجي الثانوية والمعاهد الفنية, ويستمر حتى الـ 6 من شوال المقبل، وذلك عبر البوابة الإلكترونية على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هنا.

ودعا المدير العام لإدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة محمد بن صالح المذن، المتقدمين إلى مراعاة الدقة أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً، مؤكداً أنه لن ينظر لأي طلب لم يسجل عن طريق البوابة الإلكترونية، مشدداً على أهمية الاطلاع على شروط القبول والتسجيل، والتأكد من المزايا التي يحصل عليها المتدرب من خلال بوابة القبول والتسجيل الموحدة.