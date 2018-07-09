” تقني القصيم ” يعلن عن فتح باب القبول والتسجيل بكليات ومعاهد المنطقة
أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم أمس، عن فتح باب القبول والتسجيل للفصل التدريبي الأول للعام 1439 /1440هـ, في جميع الكليات والمعاهد بالمنطقة للبنين والبنات وجميع الأقسام لخريجي الثانوية والمعاهد الفنية, ويستمر حتى الـ 6 من شوال المقبل، وذلك عبر البوابة الإلكترونية على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هنا.
ودعا المدير العام لإدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة محمد بن صالح المذن، المتقدمين إلى مراعاة الدقة أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً، مؤكداً أنه لن ينظر لأي طلب لم يسجل عن طريق البوابة الإلكترونية، مشدداً على أهمية الاطلاع على شروط القبول والتسجيل، والتأكد من المزايا التي يحصل عليها المتدرب من خلال بوابة القبول والتسجيل الموحدة.
حسام جنبى[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 3 ساعات
هل أنت قوى الملاحظة .. إذا كنت ذلك مع العلم المرأة هى لديها قوة الملاحظة عن الرجل .. على العموم تعال نشاهد :
1- ماهو الفرق بين تخزين المعلومات بجهاز الجوال والكومبيوتر ؟
2- ماهى أسم وحدة التخزين فى الجوال والكومبيوتر ؟
3- ماهى هو الفرق فةى سعة ذاكرة التخزين والكومبيوتر ؟
4- ماهى خصائص الكاميرا فى الجوال والكومبيوتر ؟
5- ماهو الفرق بين شاشة الجوال والكومبيوتر ؟
6- هل يختلف نمط وسلوك مسنخدم الجوال والكومبيوتر ؟
7- ماهو الفرق بين عامل الصيانة والبايع لجهاز الجوال والكومبيوتر ؟
8- إلزام وحصر وإقتصار العمل فى محلات بيع وصيانة الجوال على السعوديين .. والكومبيوترالعمل والصيانة بة متاح للجميع عامل سعودى ووافد أو مقيم !