مواطن طاح في مذيعة مغربية بعد التصويت في كأس العالم

الإثنين 9
يوليو
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تلقائيته وعفويته .. قتلت خبث اسئلتها وقلة حيائها
وكلمته : ان شاء الله المغرب يعوضها ويفوز .. لم تجد صدى من قلبها الحاقن
صح يااخ مكشوف ,,
,, قلت اللي في خاطري والله ,,
,, رد عليها بكل صدق وامانه ، اما هي فيها مافيها من خبث ومقاصد اخرى ,,
رد جميل وقوي من الشاب
فراسة وسرعة بديهه
ربي يحفظك
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🌴[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 4 ساعات
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مكشوووف[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 4 ساعات
تلقائيته وعفويته .. قتلت خبث اسئلتها وقلة حيائها
وكلمته : ان شاء الله المغرب يعوضها ويفوز .. لم تجد صدى من قلبها الحاقن
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50333 ] نشر منذ 4 ساعات
صح يااخ مكشوف ,,
,, قلت اللي في خاطري والله ,,
,, رد عليها بكل صدق وامانه ، اما هي فيها مافيها من خبث ومقاصد اخرى ,,
مكشوووف[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 ساعات
تلقائيته وعفويته .. قتلت خبث اسئلتها وقلة حيائها
وكلمته : ان شاء الله المغرب يعوضها ويفوز .. لم تجد صدى من قلبها الحاقن
qlq[ عدد التعليقات: 3092 ] نشر منذ 19 دقيقة
رد جميل وقوي من الشاب
فراسة وسرعة بديهه
ربي يحفظك