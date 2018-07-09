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  3. مواطن طاح في مذيعة مغربية بعد التصويت في كأس العالم

مواطن طاح في مذيعة مغربية بعد التصويت في كأس العالم




5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 4 ساعات

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[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 4 ساعات

تلقائيته وعفويته .. قتلت خبث اسئلتها وقلة حيائها
وكلمته : ان شاء الله المغرب يعوضها ويفوز .. لم تجد صدى من قلبها الحاقن

[ عدد التعليقات: 50333 ] نشر منذ 4 ساعات

صح يااخ مكشوف ,,

,, قلت اللي في خاطري والله ,,

,, رد عليها بكل صدق وامانه ، اما هي فيها مافيها من خبث ومقاصد اخرى ,,

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 ساعات

تلقائيته وعفويته .. قتلت خبث اسئلتها وقلة حيائها
وكلمته : ان شاء الله المغرب يعوضها ويفوز .. لم تجد صدى من قلبها الحاقن

[ عدد التعليقات: 3092 ] نشر منذ 19 دقيقة

رد جميل وقوي من الشاب

فراسة وسرعة بديهه

ربي يحفظك

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