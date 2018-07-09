لأول مرة في تاريخها.. ” العدل ” تعلن عن منح 12 امرأة رخصة التوثيق

الرياض(صدى):

أعلنت وزارة العدل، صباح اليوم الاثنين، لأول مرة في تاريخها، عن منح 12 امرأة رخصة ” التوثيق ” ، التي تخولهن القيام ببعض خدمات كتابات العدل، كإصدار الوكالات وتوثيق عقود تأسيس الشركات والإفراغات العقارية.

وأوضحت ” العدل ” ، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن خدمة الموثق هي إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني 2020، والتي أسندتها إلى القطاع الخاص، وتتمثل أهدافها في رفع كفاءة أعمال التوثيق للأفراد والشركات للتسهيل على المستفيدين، وكذلك دعم الاقتصاد الوطني بما ينسجم مع رؤية المملكة.

وأشارت وزارة العدل، إلى أن مواعيد العمل ستكون طوال أيام الأسبوع، وتشمل أوقات عمل صباحية ومسائية، مبينة أن السيدات سيعملن عبر مكاتب تابعة للقطاع الخاص.