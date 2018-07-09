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بالفيديو..سارة الودعاني تثير الغضب بحديث خادش للحياء

بالفيديو..سارة الودعاني تثير الغضب بحديث خادش للحياء
أماني الغامدي(صدى):

تسببت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي، سارة الودعاني عبر حسابها الشخصي على سناب شات في إثارة ضجة كبيرة؛ على خلفية الحديث في أمور خادشة للحياء.

وكانت ” الودعاني” نشرت فيديو لها وهي تتحدث عن رغبتها في الخروج لشراء بعض الملابس الداخلية الخاصة ” صدريات ” نسائية كونها لم تخرج منذ 3 أسابيع، مبررة أن حجم صدرها بعد الزواج صار يشبه صدر الفنانة المصرية فيفي عبده.

واستنكر عدد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ” الودعاني ” معتبرين أنها تجاوزت فيه حدود الأخلاق، ورأى فريق أن تصريحاتها متعمدة بهدف حصد المزيد من الشهرة.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 50302 ] نشر منذ 29 دقيقة

ههههههههههههههههه ,,

,, استغفر الله العظيم ,,

,, عالم صايعه ياقدع ,,

[ عدد التعليقات: 856 ] نشر منذ 26 دقيقة

هههههههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 23 دقيقة

ههههههههههههههههههه

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