بالفيديو..سارة الودعاني تثير الغضب بحديث خادش للحياء

أماني الغامدي(صدى):

تسببت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي، سارة الودعاني عبر حسابها الشخصي على سناب شات في إثارة ضجة كبيرة؛ على خلفية الحديث في أمور خادشة للحياء.

وكانت ” الودعاني” نشرت فيديو لها وهي تتحدث عن رغبتها في الخروج لشراء بعض الملابس الداخلية الخاصة ” صدريات ” نسائية كونها لم تخرج منذ 3 أسابيع، مبررة أن حجم صدرها بعد الزواج صار يشبه صدر الفنانة المصرية فيفي عبده.

واستنكر عدد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ” الودعاني ” معتبرين أنها تجاوزت فيه حدود الأخلاق، ورأى فريق أن تصريحاتها متعمدة بهدف حصد المزيد من الشهرة.