بالفيديو..سارة الودعاني تثير الغضب بحديث خادش للحياء
تسببت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي، سارة الودعاني عبر حسابها الشخصي على سناب شات في إثارة ضجة كبيرة؛ على خلفية الحديث في أمور خادشة للحياء.
وكانت ” الودعاني” نشرت فيديو لها وهي تتحدث عن رغبتها في الخروج لشراء بعض الملابس الداخلية الخاصة ” صدريات ” نسائية كونها لم تخرج منذ 3 أسابيع، مبررة أن حجم صدرها بعد الزواج صار يشبه صدر الفنانة المصرية فيفي عبده.
واستنكر عدد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ” الودعاني ” معتبرين أنها تجاوزت فيه حدود الأخلاق، ورأى فريق أن تصريحاتها متعمدة بهدف حصد المزيد من الشهرة.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1758 ] نشر منذ 44 دقيقة
صاير صدرك تقولي زي فيفي عبدة بعد الزواج
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50302 ] نشر منذ 29 دقيقة
ههههههههههههههههه ,,
,, استغفر الله العظيم ,,
,, عالم صايعه ياقدع ,,
فله[ عدد التعليقات: 856 ] نشر منذ 26 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههه
هلا[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 23 دقيقة
ههههههههههههههههههه