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تنمية السيل بالتعاون مع بنك الجزيرة يؤهلان نزلاء دار الملاحظة الاجتماعية لصيانة الجوال

تنمية السيل بالتعاون مع بنك الجزيرة يؤهلان نزلاء دار الملاحظة الاجتماعية لصيانة الجوال
عبدالعزيز القثامي(صدى):

اختتم مشروع تأهيل النزلاء بدار الملاحظة الاجتماعية بالطائف ، الذي نفذته لجنة التنمية الاجتماعية بالسيل الصغير بالتعاون مع بنك الجزيرة ، يهدف إلى تدريب نزلاء الدار على صيانة وبرمجة الجوال والأجهزة اللوحية لعدد “50” نزيلاً ، وذلك ضمن أنشطة برنامج “خير الجزيرة لأهل الجزيرة”.

من جانبه أوضح الدكتور غويزي القثامي رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالسيل أنه قد شارك في هذه الدورة 50 متدربًا من النزلاء ، وتم تدريبهم على صيانة الجوال لمدة “60” ساعة تدريبية، شملت التعرف على جميع القطع الإلكترونية داخل الأجهزة، وتعلُّم فحصها، وكيفية استبدالها، وتتبُّع الأعطال والمشاكل داخل أجهزة الجوال، وطرق معالجتها وصيانتها .

واضاف القثامي كلنا أمل بأن تكون هذه الدورة بداية لباب رزق لهم ، ثم قدم شكره وتقديره لبنك الجزيرة على رعايته هذا المشروع .

 

 

 


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