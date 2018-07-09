بتوجيه من خادم الحرمين.. وصول التوأم السيامي التنزاني ميلنيس و أنيسيا إلى الرياض
إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، وصل إلى مطار الملك خالد الدولي اليوم، التوأم السيامي التنزاني ميلنيس وأنيسيا من جمهورية تنزانيا المتحدة برفقة والدتهما والفريق الطبي المرافق، وأدخلا مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في الرياض بتنسيق ومتابعة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لعلاجهما ودراسة إمكانية فصلهما.
وثمن معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة هذه اللفتة الإنسانية الحانية التي تأتي امتدادًا لما تقوم به المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة من جهود إنسانية كبيرة لرفع معاناة الإنسان أينما كان وتؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على العمل الإنساني.
وقال معاليه: إن التوأم السيامي هما إناث وتلتصقان في منطقتي الصدر والبطن والحوض مع اشتراكهما بثلاثة أطراف سفلية، مبيناً أن عمرهما خمسة شهور وثلاثة أسابيع وحالتهما الصحية مستقرة وتحتاجان إلى إجراء الفحوصات الطبية الدقيقة لتحديد إمكانية فصلهما بإذن الله.
طلال[ عدد التعليقات: 1774 ] نشر منذ 55 دقيقة
اللهم احفظ بلادنا وأمننا من شر الأشرار وكيد الفجار وخطر الإرهابيين، وقوي عزائم رجال أمننا الأبطال وأقبل من قتل منهم في الشهداء.
نقف يدا واحدة مع ولاة أمرنا وجنودنا ضد الإرهاب والإرهابيين.
ماجد[ عدد التعليقات: 1686 ] نشر منذ 54 دقيقة
الله يجزاك خير يابوفهد والله يجعلها في موازين حسناتك ويكفينا بهذه الاعمال الانسانية والخيرية شر الأشرار الحاقدين علينا وعلى بلادنا التي عم خيرها بلاد العرب والمسلمين والعالم
شجون[ عدد التعليقات: 863 ] نشر منذ 54 دقيقة
جزاك الله خير يا خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
عمار[ عدد التعليقات: 646 ] نشر منذ 53 دقيقة
هذا خادم الحرمين وهذه دولة الاسلام))
اللهم ادم علينا نعمك واحفظنا بحفظك
الحجاج[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 36 دقيقة
إلى مليكنا المحبوب وشيخ العرب والمسلمين ( إن المكارم لم تزل معقولةً ..حتى حللت براحتيك عقالها // ما أن أُعِدُ من المكارم خصلةً .. إلاّ وجدتك عمها أو خالها )ولكن هناك من يسيء ويقوم بقبائح الأمور وبإسم دولتك ياسيدي ومن موقع مسؤلية وفي أماكن حساسة في الدولة ويمنعون وصولنا إليكم لإستمرار المهزلة والوقاحة والتي لو كانت بسبب لتعجبنا وإستغربنا فمابالك سيدي وهي دون سبب ؟!!!