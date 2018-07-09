فنانة لبنانية تهاجم شيرين عبدالوهاب: راح تموتي من الغيظ

أماني الغامدي(صدى):

هاجمت الفنانة اللبنانية شيرين نصر الدين، النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب قائلةً: ” رح تموتي من غيظك ” ، بسبب فنان آخر.

وتعليقاً على خبر أفاد بقيام زوج شيرين الملحن حسام حبيب بالتلاعب بتوقيت صعود النجم اللبناني زياد برجي عى المسرح في حفل أحياه الى جانب زوجته في الكويت، كتبت نصر الدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ” شيرين عبد الوهاب رح تموتي من غيظك بدك مليون سنة ليكون عندك جمهور ومحبين ومعجبين زياد برجي ” .

وأضافت: ” الله انعم عليكي بصوت بس لا حضور ولا شكل ولا صورة ولا منظر اما عن زياد برجي فنان بكككككل معنى الكلمة صوت وصورة وممثل ومغني وملحن ومؤلف فاذا زياد فنان كامل متكامل ” .