هيئة الأرصاد تطلق فعاليات الرياضة والبيئة الخميس المقبل

جدة(صدى):

تطلق الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الخميس المقبل (برنامج الرياضة والبيئة) بمقر الهيئة في جدة، مستهدفاً فئة الأطفال والشباب وأسرهم، للتوعية بعلاقة البيئة بالرياضة، ودور الرياضة في خدمة التنمية المستدامة.

ويأتي البرنامج لتعزيز التوجه في إدماج البعد البيئي في الرياضة حيث يتحقق الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من خلال الالتزام بقيم التنمية المستدامة لدى المجتمع والأفراد الذين يشكلون التركيبة الأساسية له .

ويشتمل البرنامج على محاضرة يلقيها مدير عام الموارد الطبيعية وعضو اللجنة السعودية للرياضة والبيئة الدكتور نايف بن صالح الشلهوب، عن (البعد البيئي في الأنشطة الرياضية)، وكذلك معرض ثابت يحتوي على عرض لأجهزة قياس الإشعاعات المستخدمة من قبل الفرق المختصة بالهيئة، إلى جانب شاشات تفاعلية وقاعات مخصصة لرسم الأطفال، وعروض رياضية حية يقدمها أشبال بعض منتسبي الأندية الصيفية، وكذلك زيارة لإدارة التحاليل والتوقعات للتعرف على طريقة قراءة حالات الطقس والأجهزة المستخدمة للرصد.