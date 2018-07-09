صينيون يطورون بندقية ليزرية ثورية يمكنها حرق أي هدف من مسافة 1 كم

بكين(صدى):

تمكن عدد من العلماء الصينيون، من تطوير بندقية ليزرية جديدة، لها مواصفات مميزة، حيث يمكنها حرق أي هدف من مسافة أكثر من كيلو متر واحد، ويتم ذلك من خلال إطلاق شعاع طاقة لا يمكن رؤيته بالعين المجردة، ويحرق الأنسجة البشرية على الفور.

وتتميز بندقية ” ZKZM-500 ” الليزرية، بأنها لا تصدر أي صوت أثناء إطلاق نيرانها بحيث تباغت الهدف، وتنجح في حرق الملابس خلال ثانية واحدة، فضلًا عن تدمير الأنسجة البشرية بسرعة شديدة، ولديها القدرة أيضًا على إطلاق أكثر من 1000 طلقة، لا تستغرق كل منها أكثر من ثانيتين.

أما عن وزن البندقية الجديدة، فتزن ثلاثة كيلو جرامات، وتعمل على بطارية ليثيوم قابلة للشحن، مشابهة للبطاريات المستخدمة في الهواتف الذكية.

ومن جانبهم، كشف مسؤولون صينيون، عن بدء إنتاج هذه البندقية بالجملة، فور الانتهاء من تجربتها، مبينين أنه سيتم تزويد فرق مكافحة الإرهاب بالشرطة الصينية قريبًا بهذا السلاح المتطور.