وظائف للمواطنين في ” قطار الحرمين “

فاطمة المالكي(صدى):

فتح المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية ” سرب ” ، باب التسجيل في برنامج فني تشغيل خطوط حديدية المنتهي بالتوظيف في شركة أديف السعودية إحدى الشركات المشغلة لمشروع قطار الحرمين.

وأوضح المعهد أن مدة برنامج التدريب 6 أشهر ومكافأة شهرية خلال فترة التدريب (2000) ريال، على أن يتم التوظيف بمسمى فني تشغيل خطوط حديدية بعد اجتياز البرنامج التدريبي وسيتم منح الراتب الشهري بعد اجتياز البرنامج (6000) ريال.

كما أشار إلى أنه من ضمن الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن (80%).

– أن لا يقل العمر عن (18) سنة ولا يزيد عن (25) سنة، وأن لا يقل مستوى اللغة الإنجليزية عن درجة 4 في IELTS أو ما يعادله وأن يكون المتقدم لائقًا طبيًا مع ضرورة اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

وأضاف أن التقديم متاح من خلال الرابط التاليهنا