أسعار النفط ترتفع وسط شح في المعروض بالسوق

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار النفط اليوم مع تركيز المستثمرين على شح المعروض في السوق بعد بيانات صدرت أواخر الأسبوع الماضي تظهر تراجع مخزونات الخام الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات.

وزاد خام القياس العالمي برنت 49 سنتا أو 0.6 % إلى 77.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 0635 بتوقيت جرينتش.

وارتفع الخام الأمريكي في العقود الآجلة 34 سنتا أو 0.5 % إلى 74.14 دولار للبرميل.