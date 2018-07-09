بالفيديو.. والد ” اليامي ” يكشف تفاصيل لحظة استقباله خبر وفاة ابنه

نايف السالم(صدى):

كشف ذوو الطالبين المبتعثين في أمريكا اللذين توفيا غرقًا أثناء إنقاذ طفلين من الغرق في نهر بولاية ماساتشوستس الأمريكية، جاسر اليامي وذيب الراكة، تفاصيل جديدة حولهما، وذلك بعد وصول الجثامين الخاصة بهم إلى نجران أمس الأحد.

وعبر دهام اليامي والد الشهيد جاسر، عن لحظات استقباله خبر وفاة ابنه، مؤكدًا أنهم تأثروا كثيرًا بنبأ وفاته خاصة والدته، لكنهم التزموا الصبر في مصابهم.

وأوضح ” اليامي ” إن نجله كان على أبواب التخرج بعد حوالي شهر وكان على وشك الرجوع من بعثته استعدادًا للزواج، لافتًا إلى أن آخر مرة تواصل فيها معه كان قبل أسبوع من وفاته.

كما أشار إلى أن اهتمام المسؤولين بالمملكة والاتصالات التي وردتهم خففت عنهم وأنهت معاناتهم في نقل الجثمان حتى وصوله إلى مسقط رأسه ودفنه، معربًا عن رضاه بقضاء الله وقدره، مفتخرًا بالعمل البطولي والإنساني الذي قام به نجله.

ووجه ” اليامي ” رسالة لكل المبتعثين بالخارج أن يقوموا بتمثيل بلدهم ودينهم على أفضل تمثيل لتغيير مفهوم بعض الشباب نحو الأمور الصحيحة.