بالفيديو.. حادث مروع لعدة سيارات بسبب تهور سائق

أبو ظبي(صدى):

تسبب سائق في حادث سير لعدة سيارات على إحدى الطرق السريعة في مدينة أبو ظبي الإماراتية، لقيامه بتبديل المسارات بطريقة مفاجئة متهورة.

أظهر ذلك مقطع فيديو نشرته شرطة أبو ظبي لسائق يقود سيارته بطريقة متهورة وتسبب بحوادث تحطمت فيها 3 سيارات أخرى، بعدما قام بتغيير مساره ليضع سيارته بين سيارتين ليجبرهما على الانحراف فجأة بعيدا عنه.

كما أبان المقطع الذي نشرته الشرطة لتوعية السائقين من القيادة المتهورة، إطار السيارة يخرج منها على الطريق من شدة الصدمة، فيما شوهدت سيارة أخرى تنحرف بطريقة خطرة خارج سيطرة السائق.