وظائف إدارية شاغرة في المستشفى الجامعي بجامعة الأميرة نورة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

توفر مستشفى الملك عبدالله الجامعي، في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمدينة الرياض ،عدة وظائف إدارية شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– سكرتير طبي ثاني:

الشروط: دبلوم تخصص سكرتارية طبية، أو أي تخصص يتعلق بالسكرتارية مع خبرة سنتين.

– سكرتير طبي أول:

الشروط: دبلوم تخصص سكرتارية طبية، أو أي تخصص يتعلق بالسكرتارية مع خبرة 4 سنوات.

– أخصائي ثالث إدارة الحالات:

الشروط: بكالوريوس تخصص إدارة صحية ” لا يشترط الخبرة ” ، أو دبلوم إدارة صحية مع خبرة 6 سنوات.

– سكرتير طبي ثالث:

الشروط: دبلوم تخصص سكرتارية طبية، أو أي تخصص يتعلق بالسكرتارية، ولا يشترط الخبرة.

وأوضح المستشفى الجامعي، أنه يمكن التقديم على تلك الوظائف المُعلنة من قِبل الراغبين في العمل بها، وذلك عبر الرابط التالي:هنا