حكم مشارك بالمونديال يواجه عقوبة بالإيقاف مدى الحياة

ماجد محمد(صدى):

من المنتظر أن يواجه ماروا رانجي ، حكم مساعد كيني كان سيدير مباريات بكأس العالم الجاري في روسيا ، عقوبة الإيقاف مدى الحياة عقب أن تم ضبطه وهو يتلقى رشوة.

وكان تم تصوير الحكم وهو يتلقى 600 دولار كرشوة خلال بطولة افريقيا للمحليين التي استضافها المغرب في يناير الماضي.

وأصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الافريقي للعبة قرارا بإيقاف 10 حكام آخرين لمدد تتراوح ما بين عامين إلى 10 سنوات بسبب مخالفات مماثلة.

يجدر الإشارة إلى أنه تم تعليق قرار بإيقاف 11 حكمًا آخرين حتى مثولهم أمام اللجنة في اجتماعها الشهر المقبل.