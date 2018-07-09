جراحة ناجحة لإعادة المشي لمريض ستيني

الرياض(صدى):

نجح أطباء جراحة المخ والأعصاب في مستشفى بريدة المركزي في إعادة الحركة والمشي لمريض يبلغ من العمر 65 عاماً يعاني من شلل في أطرافه السفلية أفقدته الحركة والمشي مصحوباً بألم شديد مزمن منذ ما يقارب من 8 أشهر.

وكان المريض قد راجع قسم الطوارئ بالمستشفى وهو يشكو من ألم شديد نتيجة تضيق في القناة الفقرية وانزلاق غضروفي في فقرات العمود الفقري، حيث تم تحضير المريض لإجراء العملية الجراحية لإزالة الضغط على النخاع الشوكي مع توسيع القناة الفقرية، وإزالة الانزلاق الغضروفي وتثبيت العمود الفقري.

وغادر المريض المستشفى بعد أربة أيام من إجراءه العملية الجراحية، وهو بصحة بعد تمكنه من المشي على قدميه بدون أي آلم – ولله الحمد -.