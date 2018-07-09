فيديو غريب لبركان يقذف حمما زرقاء

جاكرتا(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أحد البراكين هناك وهو يقذف حممًا زرقاء اللون على غير العادة في إندونيسيا .

وأظهر الفيديو بركان “ إيغن ” في جاوا الشرقية بإندونيسيا وهو يطلق أشعة زرقاء ساطعة يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار في عرض رائع .

وأوضح الخبراء أن التوهج الأزرق ليس نابعًا من الحمم البركانية ذاتها، بل من الغاز المنبعث من الجبل، حيث توجد كمية كبيرة من غاز الكبريت في البركان، وعندما يتعرض الغاز للأكسجين في الهواء، ويشتعل بواسطة الحمم، يحترق، وينتج اللون الأزرق اللامع.

ويحتوي البركان على أحد أعلى مستويات الكبريت في العالم، وهذا التجمع الغازي الكثيف هو سبب الظاهرة المذهلة.

وعلى عكس الحمم البركانية العادية التي يمكن رؤية لونها الأحمر الزاهي في النهار، يمكن رؤية نيران إيغن الزرقاء خلال الليل فقط.