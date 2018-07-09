” الجوازات ” توضح أهمية إصدار تفويض للطفل في حال سفره مع والديه
أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين حول أهمية إصدار تفويض سفر للطفل في حال سفره مع والديه، ردًا على استفسار أحد المواطنين.
وقالت المديرية على حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” أهلًا بك في حال كان برفقة ولي الأمر لا يتطلب تصريح سفر، سعدنا بتواصلك ” .
وكان أحد المواطنين تسائل حول أهمية إخراج تفويض سفر للطفل في حال سفره مع والديه، قائلًا ” السلام عليكم، هل يحتاج اسوي تفويض سفر للطفل اذا كان مسافر مع والديه ولا لا ” .
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