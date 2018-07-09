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” الجوازات ” توضح أهمية إصدار تفويض للطفل في حال سفره مع والديه

” الجوازات ” توضح أهمية إصدار تفويض للطفل في حال سفره مع والديه
نايف السالم(صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين حول أهمية إصدار تفويض سفر للطفل في حال سفره مع والديه، ردًا على استفسار أحد المواطنين.

وقالت المديرية على حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” أهلًا بك في حال كان برفقة ولي الأمر لا يتطلب تصريح سفر، سعدنا بتواصلك ” .

وكان أحد المواطنين تسائل حول أهمية إخراج تفويض سفر للطفل في حال سفره مع والديه، قائلًا ” السلام عليكم، هل يحتاج اسوي تفويض سفر للطفل اذا كان مسافر مع والديه ولا لا ” .


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