الأرصاد تصدر تنبيهات متقدمة لـ 3 مناطق مختلفة بالمملكة

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صباح اليوم الاثنين، تنبيهًا متقدمًا لسكان منطقة مكة المكرمة، وتشمل: ” القنفذة، الليث، الشعيبة، الطريق الواصل إلى منطقة جازان ” ، يحذر من استمرار النشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية بالمنطقة.

وتوقعت الأرصاد، أن تبدأ هذه الحالة على منطقة مكة المكرمة، من الساعة 9:30 من اليوم الاثنين الموافق 9/7/2018م، على أن تنتهي الساعة 18:00 من نفس اليوم.

كما أطلقت الأرصاد، تنبيهًا متقدمًا لسكان منطقة عسير، وتضم: ” أبها، محايل عسير، فرشاط، تمنية، والأجزاء المجاورة لها، يحذر من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، وذلك بداية من الساعة 11:00 من اليوم الاثنين، حتى الساعة 20:00 من اليوم ذاته.

أما عن منطقة جازان، فأصدرت الأرصاد تنبيهًا متقدمًا لمنطقة جازان، وتشمل: ” فيفا، الدائر، العارضة، والأجزاء المجاورة لها ” ، ينذر من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأوضحت الأرصاد، أن هذه الحالة الجوية ستبدأ على منطقة جازان، من الساعة 12:00 من اليوم الاثنين، حتى الساعة 21:00 من نفس اليوم.